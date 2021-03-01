Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 марта

Скончался ещё один пациент.

По данным на утро 1 марта в Кемеровской области выявили 55 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 33, Промышленновский округ — 5, Киселёвск — 2, Новокузнецк — 2, Тайга — 2, Анжеро-Судженск — 1, Берёзовский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Междуреченск — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Гурьевский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Топкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался ещё один пациент.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 778 случаев коронавируса: 353 человека получают медицинскую помощь, 30 867 выздоровели, 558 скончались.