Очевидцы сообщили о жестоком избиении подростками прохожего в Прокопьевске

Свой «героический» поступок подростки записали на видео.
В Прокопьевске группа подростков избила прохожего. Видео инцидента разошлось по соцсетям, причем свой поступок подростки записали на видео сами.
Как видно из записи, мужчина шал по улице, когда к нему подбежал один подросток — толкнул и сбил с ног. Потом он начал пинать лежащего на земле мужчину. Однако этого подросткам показалось мало — к избиению подключился второй юноша. Он нанес лежащему на земле человеку несколько сильных ударов по голове.
Судя по поведению подростком, оба откровенно наслаждались происходящим и даже не скрывали своих лиц. Именно это в дальнейшем поможет установить их личности, если видео заинтересуется полиция.
О состоянии пострадавшего прохожего к настоящему моменту ничего не известно.
Кадр: vk.com/inc_kuzbass
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