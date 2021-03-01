Очевидцы сообщили о жестоком избиении подростками прохожего в Прокопьевске

Свой «героический» поступок подростки записали на видео.

В Прокопьевске группа подростков избила прохожего. Видео инцидента разошлось по соцсетям, причем свой поступок подростки записали на видео сами.

Как видно из записи, мужчина шал по улице, когда к нему подбежал один подросток — толкнул и сбил с ног. Потом он начал пинать лежащего на земле мужчину. Однако этого подросткам показалось мало — к избиению подключился второй юноша. Он нанес лежащему на земле человеку несколько сильных ударов по голове.

Судя по поведению подростком, оба откровенно наслаждались происходящим и даже не скрывали своих лиц. Именно это в дальнейшем поможет установить их личности, если видео заинтересуется полиция.

О состоянии пострадавшего прохожего к настоящему моменту ничего не известно.

Кадр: vk.com/inc_kuzbass