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Жительница Кемерова случайно заблокировала ребёнка в машине

01 марта 2021 в 14:08

На помощь матери и годовалому малышу пришли спасатели.

Кемеровчанка обратилась в службу спасения с просьбой помочь открыть автомобиль. Выяснилось, что горожанка случайно заблокировала в нём годовалого сына.

Со слов женщины, она посадила сына в машину, а ключи положила на водительское сиденье — двери закрылись автоматически, мальчик остался в машине один.

Инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Химиков. Спасатели оперативно прибыли на место и уже через несколько минут вызволили мальчика.

«Пребывание в запертой машине никак на здоровье малыша не отразилось, медицинская помощь не понадобилась. Ребёнка передали счастливой маме», — сообщили в Кемеровской службе спасения.

Отмечается, что всего с начала гола кемеровские спасатели 15 раз приходили на помощь детям.


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