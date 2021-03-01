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В Новокузнецке пьяный подросток жестоко избил женщину на улице

01 марта 2021 в 15:29

Злоумышленником оказался 14-летний подросток.

В Новокузнецке 14-летний подросток избил на улице прохожую женщину. По информации ГУ МВД Кузбасса, инцидент произошёл 22 февраля около 23 часов.

«39-летняя новокузнечанка шла по улице, когда на неё внезапно набросился неизвестный, ударил в лицо, сбил с ног и продолжил избивать», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего, им оказался 14-летний местный житель. В состоянии алкогольного опьянения он был доставлен в медицинское учреждение. На родителей агрессивного новокузнечанина полицейские составили протокол за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения.

По факту избиения проводится проверка, устанавливается степень повреждений. Подросток также уже поставлен на профилактический учет.


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