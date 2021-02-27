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В Новокузнецке будут судить браконьера, убившего лосиху

27 февраля 2021 в 15:25

Кузбассовец поставил ловушку у солончака.

В Новокузнецке прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко убил лосиху.

Как сообщает прокуратура Новокузнецкого района, преступление произошло в сентябре 2020 года. Предварительно браконьер поставил ловушку-петлю на солончаке, куда приходят животные.

«Подозреваемый перерезал имеющимся у него при себе ножом горло самке лося, после чего разделал тушу особи дикого животного, мясо в количестве 135,5 килограмма попытался вынести, однако был задержан сотрудниками полиции», - сообщила прокуратура.

В результате незаконной охоты департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области-Кузбасса был причинен ущерб на сумму 400 рублей.

Уголовное дело было передано в суд.


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