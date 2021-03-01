В Кемерове поезд сбил студента

Инцидент произошел на улице Коммунистическая.

В столице Кузбасса на переезде улице Коммунистическая поезд сбил молодого человека. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Кузбасского ЛУ МВД России в ночь на 28 февраля. Полицейские выехали на место происшествия: к перегону станций Кемерово-Пассажирская – Предкомбинат.

«Выяснилось, что 18-летний молодой человек, студент одного из кемеровских вузов, переходил железнодорожный переезд по специальному переходу, но он был в наушниках, слушал музыку и не отреагировал на сигналы машиниста. Последний применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать наезда», - рассказали в ведомстве.

Парня госпитализировали с травмами головного мозга и позвоночника и провели операцию.

Стражи порядка еще раз напоминают о том, что железнодорожные переезды — места повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.