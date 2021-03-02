Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 марта

Новых смертей не зарегистрировано.

По данным на утро 2 марта в Кемеровской области выявили 54 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Новокузнецк — 7, Анжеро-Судженск — 4, Междуреченск — 4, Мыски — 4, Белово — 2, Осинники — 2, Кемеровский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Промышленновский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Мариинский район — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 832 случая коронавируса: 324 человека получают медицинскую помощь, 30 950 выздоровели, 558 скончались.