Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 марта

02 марта 2021 в 11:35

Новых смертей не зарегистрировано.

По данным на утро 2 марта в Кемеровской области выявили 54 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Новокузнецк — 7, Анжеро-Судженск — 4, Междуреченск — 4, Мыски — 4, Белово — 2, Осинники — 2, Кемеровский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Промышленновский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Мариинский район — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 832 случая коронавируса: 324 человека получают медицинскую помощь, 30 950 выздоровели, 558 скончались.


Читайте также

Content rebenok v avto joom.com.740x555 q85 box 0 68 750 630 crop detail upscale
Жительница Кемерова случайно заблокировала ребёнка в машине
Content cwu5t5y8 5fb5264f96a3d
В Новокузнецке пьяный подросток жестоко избил женщину на улице
Content ef828
В Новокузнецке будут судить браконьера, убившего лосиху
Content 35125394
В Кемерове поезд сбил студента

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?