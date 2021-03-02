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В Кемерове столкнулись автобус и легковой автомобиль

02 марта 2021 в 10:07

Есть пострадавшие.

В Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского столкнулись автобус и легковой автомобиль. По информации ОГИБДД по городу Кемерово, дорожный инцидент произошёл около 20:45.

«Водитель автомобиля LADA Granta двигался по проспекту Ленина со стороны Центрального проезда. По предварительным данным, водитель выехал на пересечение проезжих частей на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом МАЗ. В результате ДТП травмирован 18-летний водитель «Лады», по характеру травм ему назначено стационарное лечение», — рассказали в ГИБДД.

Тем временем видеозапись аварии появилась в Сети. На кадрах видно, что автобус в момент ДТП совершал поворот в сторону улицы Тухачевского, автомобиль двигался в прямом направлении.

 

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass


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