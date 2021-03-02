Губернатор Кузбасса раскритиковал УК Кузбасса из-за плохой уборки снега

Также он поручил составить рейтинг лучших и худших УК.

В Кузбассе прошло аппаратное совещание правительства региона, на котором Сергей Цивилев поручил составить рейтинг лучших и худших УК. Об этом сообщает Сибдепо.

«В связи с некачественной уборкой снега специалисты Госжилинспекции региона будут переведены на усиленный режим работы. Главы муниципалитетов, будут лично проверять состояние подведомственных им территорий», – пишет портал со ссылкой на обладминистрацию.

За прошедшую неделю, с 24 по 28 февраля, в регионе очищено от снега более 9 тысяч дворовых территорий и свыше 3 тысяч кровель, 6 тысяч балконных и подъездных козырьков. За всё это время, по информации начальника Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирины Гайденко, от жителей региона поступило 117 обращений, из них 77 — по очистке дворов, 40 — по поводу снега на крышах.

«Весь Кузбасс должен знать о худших и лучших управляющих компаниях, так как люди имеют право выбрать другую УК в случае допущенных нарушений», — отметил Сергей Цивилев.

Так, среди худших были названы: ООО «РЭУ-9» и ООО «Мегаполис», в Новокузнецке — МП «Кузнецкий сад» и ООО «Лучший дом», в Киселевске — ООО «УК «Согласие в Киселевске», в Прокопьевске — ООО УК «ЖК», в Белове — ООО «Велес», в Междуреченске — ООО УК «Наш дом», в Мысках — МУП МГО «Томуса».

Меньше всего нареканий на качество уборки снега имеют кемеровское ООО УК «Лесная Поляна», новокузнецкое ООО «Любимый город», киселевское ООО УК «Плюс», а также ООО УК «Территория комфорта» в Прокопьевском округе, ООО «Белово СтройГарант» в Белове.

Кузбассовцам напомнили, что в случае бездействия управляющих компаний, жителям необходимо сообщать на горячую линию Госжилинспекции по телефону 8 (384-2) 36-93-32.