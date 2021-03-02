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В Кузбассе из зоопарка сбежали два северных оленя

02 марта 2021 в 15:59

Их просят помочь найти.

Из зоопарка в Спасске сбежали два северных оленя. Пост с просьбой о помощи в поисках разместила в соцсетях жительница Таштагольского района.

Информация также появилась в Инстаграм Таштагольского района.

«Животные не умеют жить на воле в наших условиях. Возможно, снегоходчики смогут помочь найти беглецов», — сообщается в посте.

Всех, кто обладает информацией, руководство зоопарка просит позвонить по номеру 8-913-301-25-70.


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