В Кузбассе из зоопарка сбежали два северных оленя

Их просят помочь найти.
Из зоопарка в Спасске сбежали два северных оленя. Пост с просьбой о помощи в поисках разместила в соцсетях жительница Таштагольского района.
Информация также появилась в Инстаграм Таштагольского района.
«Животные не умеют жить на воле в наших условиях. Возможно, снегоходчики смогут помочь найти беглецов», — сообщается в посте.
Всех, кто обладает информацией, руководство зоопарка просит позвонить по номеру 8-913-301-25-70.
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