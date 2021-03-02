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В Кузбассе ослабили противоковидные меры

02 марта 2021 в 12:40

При этом продолжают действовать требование по соблюдению противоэпидемических мер.

Власти Кузбасса в очередной раз ослабили меры противодействия коронавирусу.

Так, с 3 марта заканчивается обязательная самоизоляция для граждан 65 лет.

С 4 марта разрешена работа кружков и секций и проведение мероприятий в организациях социального обслуживания для пожилых людей. 5 марта в ряде городов одобрено проведение массовых ярмарок, посвященных Международному женскому дню. Они разрешены в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Прокопьевске, Белове, Анжеро-Судженске, Киселевске.

С 12 по 14 марта одобрено проведение на открытом воздухе торжеств, посвященных Масленнице. Так же разрешены массовые мероприятия при закрытии горнолыжного сезона и фестиваля «Грелкафест2021» с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля соответственно.

При этом продолжают действовать требование по соблюдению противоэпидемических мер.


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