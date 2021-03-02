Объявлено голосование за памятник медикам Кузбасса

Оно продлится с 1 по 14 марта 2021 года.

В понедельник, 1 марта, Минздрав региона призвал жителей Кемеровской области принять участие в голосовании и выбрать наиболее выразительный памятник медикам Кузбасса, которые будут установлены в Кемерове и Новокузнецке.

Всего на обсуждение предлагается три варианта памятника, один из которых авторства известного кузбасского скульптора Валерия Трески, второй — красноярского скульптора Константина Зинича, чьи работы установлены во многих городах Кузбасса, и третий — сына Константина Зинича. Есть и четвертая графа — «Против всех».

В Минздраве Кузбасса отметили, что вынесенные на голосование эскизные проекты будут доработаны авторами после окончания голосования. В это же время состоится и повторное обсуждение представленных памятников.

Голосование продлится с 1 по 14 марта 2021 года. Проголосовать можно только один раз с одного устройства.

Фото: Минздрав Кузбасса.