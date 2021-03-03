Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове промышленный альпинист упал с высоты...

В Кемерове промышленный альпинист упал с высоты и погиб

03 марта 2021 в 10:27

Следователи проводят доследственную проверку.

2 марта в Кемерове возле девятиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте обнаружили тело мужчины.

Выяснилось, что погиб 19-летний промышленный альпинист, упавший с высоты. По предварительным данным, он чистил от снега крышу многоэтажки.

«Находясь на козырьке балкона 9-го этажа дома, мужчина сорвался и упал вниз. От полученных повреждений он скончался на месте. Очевидцы вызвали «скорую помощь», прибывшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего», — рассказали в следственном комитете.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.


Читайте также

Content c8b170781e63f93c76b82f56509b61a9
Губернатор Кузбасса раскритиковал УК Кузбасса из-за плохой уборки снега
Content unnamed
В Кузбассе из зоопарка сбежали два северных оленя
Content 550296w 1556102403
В Кузбассе ослабили противоковидные меры
Content d2d570c436fdf073c426481671a131ef e1614599402907
Объявлено голосование за памятник медикам Кузбасса

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?