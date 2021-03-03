В Кемерове промышленный альпинист упал с высоты и погиб

Следователи проводят доследственную проверку.

2 марта в Кемерове возле девятиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте обнаружили тело мужчины.

Выяснилось, что погиб 19-летний промышленный альпинист, упавший с высоты. По предварительным данным, он чистил от снега крышу многоэтажки.

«Находясь на козырьке балкона 9-го этажа дома, мужчина сорвался и упал вниз. От полученных повреждений он скончался на месте. Очевидцы вызвали «скорую помощь», прибывшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего», — рассказали в следственном комитете.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.