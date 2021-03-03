Кузбасс стал местом съёмки популярной телепрограммы о путешествиях

Съёмочная группа уже работает в регионе.

Съёмочная группа «Непутёвых замёток» прилетела в Кузбасс, чтобы снять сюжет о регионе. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на главу регионального Агентства по туризму Веронику Трихину.

«Уже в первый день, сразу с самолёта, отправились снимать подлёдные погружения и испытать экстремальные водные процедуры на дайв-курорте Темир. Успели побывать в Шерегеше в гостях у местного оленевода Дмитрия и на импровизированном концерте шорского фольклорного ансамбля «От-Эне»», — цитирует портал пост на своей в Facebook.

Глава областного Агентства по туризму пояснила, что материал используют для создания выпусков второго сезона «Зима».

Напомним, «Непутёвые заметки» — телепрограмма о путешествиях. Автор и ведущий Дмитрий Крылов рассказывает о своих впечатлениях от разных стран, в которых он побывал вместе со съёмочной командой. Программа выходит на «Первом канале» с 1996 года.

Фото: Вероника Трихина Facebook