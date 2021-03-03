Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 марта

Скончался один пациент.

По данным на утро 3 марта в Кемеровской области выявили 54 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 9, Белово — 3, Анжеро-Судженск — 3, Междуреченск — 3, Мыски — 2, Осинники — 2, Кемеровский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Яйский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент из Гурьевска.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 886 случаев коронавируса: 324 человека получают медицинскую помощь, 31 003 выздоровели, 559 скончались.