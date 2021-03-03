Кузбасс вошёл в топ-15 благополучных регионов страны

При том, что лидером рейтинга стала Магаданская область.

Фонд развития гражданского общества опубликовал на своём сайте рейтинг социального благополучия регионов за четвёртый квартал 2020 года. Кемеровская область заняла в нём пятнадцатое место.

Индексом благополучия фонд называет соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в регионе. В Кузбассе оно составляет чуть более 2,9: при средней оплате труда в 42,7 тысячи рублей прожиточный минимум находится на отметке в 14,6 тысячи. Однако, согласно данным Кемеровостата, средняя зарплата в регионе намного выше — 55 тысяч рублей на декабрь 2020 года.

А вот лидерами рейтинга стали Магаданская область, Сахалин и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там первый показатель превышает второй почти в 5 раз.