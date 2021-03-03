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Кузбасс вошёл в топ-15 благополучных регионов страны

03 марта 2021 в 12:44

При том, что лидером рейтинга стала Магаданская область.

Фонд развития гражданского общества опубликовал на своём сайте рейтинг социального благополучия регионов за четвёртый квартал 2020 года. Кемеровская область заняла в нём пятнадцатое место.

Индексом благополучия фонд называет соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в регионе. В Кузбассе оно составляет чуть более 2,9: при средней оплате труда в 42,7 тысячи рублей прожиточный минимум находится на отметке в 14,6 тысячи. Однако, согласно данным Кемеровостата, средняя зарплата в регионе намного выше — 55 тысяч рублей на декабрь 2020 года.

А вот лидерами рейтинга стали Магаданская область, Сахалин и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там первый показатель превышает второй почти в 5 раз.


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