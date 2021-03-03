В Кузбассе из храма украли колокол

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

К полицейским обратился настоятель Никольской церкви поселка Крапивинский. Он сообщил, что из помещения храма был украден колокол. Накануне работники сняли его, чтобы привести в порядок, но не успели вернуть на место.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Во время богослужения он зашел в помещение церкви и, выбрав момент, вынес колокол. Украденное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла за несколько сотен рублей, при том, что сумма причиненного ущерба оценивается в 30 тысяч», - рассказали в ОМВД России по Крапивинскому муниципальному округу.

Похищенный колокол сотрудники полиции изъяли и передали в храм. Настоятель Никольской церкви поселка Крапивинский иерей Александр Еркунов поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм: «Колокол был подарен одним из прихожан несколько лет назад и является своего рода символом памяти, поэтому особенно приятно, что он вернулся к нам в целости и сохранности».

В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.