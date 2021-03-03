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В беловскую исправительную колонию прислали три мобильных в стиральном порошке

03 марта 2021 в 14:27

Так родственники заботятся о своих осужденных близких.

Запрещенную посылку изъяли сотрудники ИК-44 в Белове.

«Поступила оперативная информация о возможной доставке предметов, запрещенных на территории исправительного учреждения. При досмотре одного из автомобилей, въезжающих за периметр ИК-44, в нем была найдена упаковка стирального порошка. Однако вместо моющего средства внутри сотрудники обнаружили три сотовых телефона и зарядное устройство», - рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.

В ИК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Материалы об административном правонарушении по статье 19.12. КоАП переданы мировому судье города Белово.

Изъятые мобильные, в свою очередь, направлены в органы внутренних дел для проведения исследования.

 

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.


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