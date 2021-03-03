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В Новокузнецке два маленьких ребенка ушли от бабушки

03 марта 2021 в 15:51

Братья 3 и 4 лет решили самостоятельно погулять.

На улице Транспортной Центрального района Новокузнецка местная жительница заметила двух маленьких мальчиков без сопровождения взрослых.  Горожанка позвонила в полицию, и на указанный адрес выехали инспекторы ПДН.

«Сотрудники полиции обнаружили двух малышей, гуляющих в одиночестве, и расспросив их, выяснили, что мальчики — братья 3 и 4 лет. Родители привезли их к бабушке, а сами уехали по делам. Когда бабушка ушла в ванную, мальчики оделись и пошли погулять», - подтвердили правоохранители.

Инспекторы ПДН доставили малышей в отдел полиции и приступили к поиску родителей. Однако уже через несколько минут они сами позвонили в полицию: бабушка вышла из ванной и не обнаружила внуков в квартире, позвонила родителям детей, которые сразу же обратились в полицию.

С родителями полицейские провели профилактическую беседу, разъяснили опасность самостоятельного нахождения малышей такого возраста без сопровождения взрослых и попросили впредь быть внимательнее к детям.


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