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Стало известно расписание транспорта в праздничные выходные в Кемерове

03 марта 2021 в 16:17

Об этом сообщили в администрации города.

В субботу, 6 марта, городской пассажирский транспорт в Кемерове будет работать по расписанию субботнего дня.

По данным администрации города, 7 и 8 марта транспорт будет ходить по расписанию воскресенья. 8 марта по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красной отключат реверсивное движение.

В режиме выходного дня будут работать светофоры на следующих перекрёстках:

  • пр. Советский — пр. Октябрьский,
  • пр. Советский — ул. Мичурина,
  • пр. Советский — ул. Красная,
  • пр. Советский — ул. Кирова,
  • пр. Советский — ул. Кузбасская,
  • пр. Советский — просп. Кузнецкий,
  • пр. Кузнецкий — ул. Н. Островского,
  • Логовое шоссе — ул. Суворова,
  • пр. Химиков — б-р Строителей,
  • пр. Химиков — ул. Волгоградская.

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