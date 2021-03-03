Стало известно расписание транспорта в праздничные выходные в Кемерове

Об этом сообщили в администрации города.
В субботу, 6 марта, городской пассажирский транспорт в Кемерове будет работать по расписанию субботнего дня.
По данным администрации города, 7 и 8 марта транспорт будет ходить по расписанию воскресенья. 8 марта по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красной отключат реверсивное движение.
В режиме выходного дня будут работать светофоры на следующих перекрёстках:
- пр. Советский — пр. Октябрьский,
- пр. Советский — ул. Мичурина,
- пр. Советский — ул. Красная,
- пр. Советский — ул. Кирова,
- пр. Советский — ул. Кузбасская,
- пр. Советский — просп. Кузнецкий,
- пр. Кузнецкий — ул. Н. Островского,
- Логовое шоссе — ул. Суворова,
- пр. Химиков — б-р Строителей,
- пр. Химиков — ул. Волгоградская.
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