Стало известно расписание транспорта в праздничные выходные в Кемерове

Об этом сообщили в администрации города.

В субботу, 6 марта, городской пассажирский транспорт в Кемерове будет работать по расписанию субботнего дня.

По данным администрации города, 7 и 8 марта транспорт будет ходить по расписанию воскресенья. 8 марта по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красной отключат реверсивное движение.

В режиме выходного дня будут работать светофоры на следующих перекрёстках: