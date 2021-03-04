В Новокузнецке скорую оштрафовали за опоздание к пациентам

На 250 тысяч рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка признал городскую станцию скорой медицинской помощи виновной в административном правонарушении.

Медики долго добирались к тяжёлым пациентам, нарушив тем самым лицензионные требования. Так, первый вызов был принят 26 октября 2020 года в 20:21, передан бригаде скорой помощи в 23:49, к пациенту медики прибыли в 00:33. Таким образом, общее время вызова составило 4 часа и 27 минут, что нарушает требования Положения о лицензировании медицинской деятельности.

В суде защитник медиков в суде пояснила, что в данном поступке отсутствовал умысел, так как по всему города работают только 36 бригад скорой помощи, а на момент поступления вызова на очереди были ещё 74 — то есть потребность в скорой превысила возможности последней.

Похожая ситуация произошла 12 ноября, когда на сделанный в 11:08 вызов медики прибыли в 12:06 — время доезда составило 58 минут вместо установленных 20. Ранее с этого адреса пациенту уже пытались вызвать скорую — медики ехали 2 часа 2 минуты. Все задержки зафиксированы в картах вызова скорой.

В итоге суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, однако назначил станции скорой помощи штраф в размере 100 000 рублей в первом случае и 150 000 рублей во втором.