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Стало известно, сколько людей уехали из Кузбасса за год

04 марта 2021 в 10:46

Регион оказался в пятерке антилидеров.

Новосибирскстат опубликовал данные по миграции населения в регионах Сибирского федерального округа за 2020 год.

Кузбасс оказался в пятёрке антилидеров, заняв четвёртое место. Миграционная убыль в области с января по декабрь 2020 года составила 3 754 человека. Прибыло за указанный период 60 424 человека, уехало — 64 178 человек.

Сложнее ситуация в Омской (-10 373 человека), Иркутской (-7 069) и Томской (-4 417) областях.

Самыми благополучными регионами СФО по данному показателю стали Новосибирская область и Красноярский край — в них миграционный прирост составил 2 015 и 1 842 человека соответственно.


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