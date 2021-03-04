Стало известно, сколько людей уехали из Кузбасса за год

Регион оказался в пятерке антилидеров.

Новосибирскстат опубликовал данные по миграции населения в регионах Сибирского федерального округа за 2020 год.

Кузбасс оказался в пятёрке антилидеров, заняв четвёртое место. Миграционная убыль в области с января по декабрь 2020 года составила 3 754 человека. Прибыло за указанный период 60 424 человека, уехало — 64 178 человек.

Сложнее ситуация в Омской (-10 373 человека), Иркутской (-7 069) и Томской (-4 417) областях.

Самыми благополучными регионами СФО по данному показателю стали Новосибирская область и Красноярский край — в них миграционный прирост составил 2 015 и 1 842 человека соответственно.