Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 марта

Новых смертей не зарегистрировано.

По данным на утро 4 марта в Кемеровской области выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 8, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Мыски — 4, Белово — 2, Киселевск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский МО — 2, Березовский — 1, Калтан — 1, Юрга — 1, Промышленновский МО — 1, Яшкинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 31 939 случаев коронавируса: 326 человек получают медицинскую помощь, 31 054 выздоровели, 559 скончались.