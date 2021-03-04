В Кузбассе у каждого десятого переболевшего коронавирусом ребёнка возникли последствия

Для их изучения в регионе создадут экспертную группу.

По статистике, в Кемеровской области коронавирусом переболели 1 352 ребёнка. При этом каждый десятый страдает от последствий серьёзной болезни.

При этом у переболевших детей могут происходить существенные изменения в организме, нарушиться работа иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, неврологической систем.

«Основным направлением исследований по последствиям COVID-19 у детей является изучение мультисистемного воспалительного синдрома (МВС), который может развиваться спустя несколько недель после перенесённой инфекции и поражать одновременно несколько систем организма», — сообщила в Instagram председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилёва.

По её словам, переболевшим детям нужно проходить специальный мониторинг. Так, для изучения последствий инфекции у детей необходимы опрос родителей, осмотр педиатра, консультация узких специалистов.

Для реализации проекта в регионе создадут экспертную группу с участием специалистов из Москвы и региона, разработают комплексную стратегию.