В Кемерове пройдёт ярмарка в честь Международного женского дня

Она состоится 5 марта на площади Советов.

5 марта в Кемерове на площади Советов пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие, приуроченное в Международному женскому дню, начнётся в 9:30, а завершится в 14:00.

«Посетителям будет предложен широкий ассортимент молочной и мясной продукции от производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и города Анжеро-Судженска. Горожане смогут купить там яйцо, мясо индейки, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, а также приобрести продукцию, заготовленную в Кузбассе, от местных производителей: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи. Также там будут представлены работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

При этом жителей столицы Кузбасса и гостей города будет угощать кашей и горячим чаем полевая кухня. Донести тяжёлые сумки с покупками до остановки общественного транспорта пожилым людям помогут волонтёры.

Горожанам напомнили, что на ярмарке нужно соблюдать противоэпидемиологические меры — масочный режим и социальную дистанцию.