В Кузбассе врачи пришили ребёнку оторванное ухо

Уникальную пластическую операцию провели оториноларингологи Кузбасской областной детской клинической больницы.

Уникальную пластическую операцию провели оториноларингологи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова. Ребёнок поступил в медицинское учреждение практически с оторванным ухом – рвано-укушенной раной головы с частичным отрывом ушной раковины слева.

«Ушная раковина была практически оторванной. С тканями головы её соединял лишь небольшой фрагмент, наблюдался полный отрыв хряща», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением КОДКБ Дамир Ахтямов, который оперировал пациента.

Хирурги выполнил послойное ​ушивание надхрящницы, мягких тканей и кожи. Деликатная работа хирурга позволила провести оперативное лечение без сдавливания питающей ножки. Это позволило не нарушать кровоснабжение во время операции и увеличить, тем самым, шансы на сохранение уха и полное восстановление.

Спустя месяц после операции, врачи с уверенностью заявляют, что оперативное лечение провели на высоком уровне. Ребёнку сохранили ухо, а кроме того, удалось достигнуть отличного косметического результата.