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В Кузбассе врачи пришили ребёнку оторванное ухо

04 марта 2021 в 14:48

Уникальную пластическую операцию провели оториноларингологи Кузбасской областной детской клинической больницы.

Уникальную пластическую операцию провели оториноларингологи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова. Ребёнок поступил в медицинское учреждение практически с оторванным ухом – рвано-укушенной раной головы с частичным отрывом ушной раковины слева.

«Ушная раковина была практически оторванной. С тканями головы её соединял лишь небольшой фрагмент, наблюдался полный отрыв хряща», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением КОДКБ Дамир Ахтямов, который оперировал пациента.

Хирурги выполнил послойное ​ушивание надхрящницы, мягких тканей и кожи. Деликатная работа хирурга позволила провести оперативное лечение без сдавливания питающей ножки. Это позволило не нарушать кровоснабжение во время операции и увеличить, тем самым, шансы на сохранение уха и полное восстановление.

Спустя месяц после операции, врачи с уверенностью заявляют, что оперативное лечение провели на высоком уровне. Ребёнку сохранили ухо, а кроме того, удалось достигнуть отличного косметического результата.


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