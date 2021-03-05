Жительницам Кузбасса на вокзалах будут дарить цветы и угощать шоколадом

Акция пройдет с 5 по 8 марта.

С 5 по 8 марта путешествующих по железной дороге женщин ждут приятные сюрпризы. Так, по случаю Международного женского дня путешественниц будут удивлять цветами, стихами, песнями и прочими праздничными акциями.

«Кузбасские вокзалы и поезда не станут исключением. Например, на пригородном вокзале в Новокузнецке зал ожидания уже украсили большими декоративными цветочными букетами. Также в здании вокзала в праздничные дни будет работать художественная выставка «Весна», включающая 30 картин новокузнецких мастеров», - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На кемеровском вокзале первые сюрпризы пассажирок ждут уже 5 марта: перед отправлением поездов женщин будут поздравлять небольшими сладкими подарками.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.