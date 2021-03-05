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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 марта

05 марта 2021 в 11:45

Скончался еще один пациент.

По данным на утро 5 марта в Кемеровской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 17, Новокузнецк — 8, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Мыски — 4, Киселёвск — 3, Осинники — 3, Прокопьевск — 3, Промышленновский округ — 3, Тайга — 1, Юрга — 1, Кемеровский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался еще один пациент.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Промышленновском МО

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 31 995 случаев коронавируса: 322 человека получают медицинскую помощь, 31 103 выздоровели, 560 скончались.


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