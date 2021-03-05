Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовца насмерть раздавило бревном на лесоп...

Кузбассовца насмерть раздавило бревном на лесопилке

05 марта 2021 в 13:06

СК проверяет жуткую смерть мужчины.

ЧП произошло 28 февраля на лесопилке в Прокопьевском районе. Мужчину придавило тяжелым бревном. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, пострадавший на грузовом автомобиле прибыл на пилораму. После загрузки бревен в кузов машины с помощью погрузчика владелец пилорамы услышал грохот и обнаружил лежащего на снегу водителя, которого придавило бревном. Мужчина признаков жизни не подавал. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть», - сообщает сайт СК РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии следствия, после того как погрузка была закончена, пострадавший решил произвести стяжку бревен.  В момент, когда он стал забираться в кузов, одно бревно упало вниз, придавив водителя.


Читайте также

Content 20180316 07
Мэр Кемерова получил серьёзную травму и попал в больницу
Content 7abe6e60 7d14 11eb 8f6b bb69ea8aad55
Жительницам Кузбасса на вокзалах будут дарить цветы и угощать шоколадом
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 марта
Content moteris kompiuteris 67342396
В Кемеровостате рассказали, в каких сферах в Кузбассе чаще всего работают женщины

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?