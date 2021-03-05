Кузбассовца насмерть раздавило бревном на лесопилке

СК проверяет жуткую смерть мужчины.

ЧП произошло 28 февраля на лесопилке в Прокопьевском районе. Мужчину придавило тяжелым бревном. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, пострадавший на грузовом автомобиле прибыл на пилораму. После загрузки бревен в кузов машины с помощью погрузчика владелец пилорамы услышал грохот и обнаружил лежащего на снегу водителя, которого придавило бревном. Мужчина признаков жизни не подавал. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть», - сообщает сайт СК РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии следствия, после того как погрузка была закончена, пострадавший решил произвести стяжку бревен. В момент, когда он стал забираться в кузов, одно бревно упало вниз, придавив водителя.