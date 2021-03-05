В Кемеровостате рассказали, в каких сферах в Кузбассе чаще всего работают женщины

55% населения региона – женщины.

В Кемеровостате подсчитали, сколько женщин трудится в регионе и в каких отраслях. Так, по данным ведомства, в регионе численность населения от 15 лет и старше составляет 2,2 миллиона человек, 55% – женщины.

Всего официально трудятся 578 000 женщин, что составляет 49% от общего числа работающих. Большинство из них работает на предприятиях и в организациях со статусом юрлица (87%), а в сфере предпринимательской деятельности занято 12%.

«Каждая пятая женщина работает в торговле, гостиницах и на предприятиях общественного питания, 16% трудятся в образовании, 13% – в медицине и учреждениях, оказывающих социальные услуги», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 83% женщин, занятых в экономике, имеют высшее и среднее профессиональное образование. При этом у мужчин данный показатель составляет 75%.

При этом около 4 000 жительниц Кузбасса работают в собственном домашнем хозяйстве, причём производят продукцию не только для себя, но и для продажи.