Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 марта

Один пациент скончался.

На утро 6 марта в Кемеровской области ещё у 58 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 6, Анжеро-Судженск — 5, Киселёвск — 3, Мыски — 3, Промышленновский МО — 3, Белово — 2, Калтан — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1, Яшинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Один пациент скончался.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 053 случая коронавируса: 348 человек получают медицинскую помощь, 31 144 выздоровели, 561 пациент скончался.