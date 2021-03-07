Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 марта

Скончались три пациента.

На утро 7 марта в Кемеровской области ещё у 56 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 26, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Прокопьевск — 4, Мыски — 3, Новокузнецк — 3, Калтан — 2, Осинники — 2, Промышленновский МО — 2, Киселёвск — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Крапивинский МО — 1, Мариинский МР — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне множественных хронических патологий. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 109 случая COVID-19: 349 человек получают медицинскую помощь, 31 196 выздоровели, 564 пациентов скончались.