В Новокузнецке пьяный мужчина устроил пожар в ночном клубе

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 7 марта в ночном клубе на улице Орджоникидзе в Новокузнецке произошёл конфликт между охранниками и двумя нетрезвыми посетителями, которые вели себя агрессивно. Их выгнали на улицу. Вскоре один из них вернулся в клуб, держа в руках бутылку с зажигательной смесью.

«По предварительной версии, у 22-летнего посетителя ночного клуба произошёл конфликт с сотрудниками охраны, его вывели из заведения. Через некоторое время он вернулся в помещение, при этом в руках у молодого человека находилась ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, в которой находилась горящая ткань. Злоумышленника попытались остановить, однако горящий предмет выпал у него из рук, в помещении возникло возгорание», - рассказали в полиции.

Из клуба были эвакуированы посетители. Возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.

В результате пожара пострадали два 19-летних жителя Новокузнецка, им диагностированы ожоги.

Личность подозреваемого была установлена. Мужчина скрылся с места преступления, но через несколько часов сам пришёл в полицию. Он был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Тем временем в Сети было опубликовано видео из ночного клуба.

Видео: https://vk.com/life