Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 марта

Скончались два пациента.

На утро 8 марта в Кемеровской области ещё у 54 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 13, Новокузнецк — 13, Междуреченск — 5, Мыски — 5, Анжеро-Судженск — 3, Промышленновский МО — 3, Осинники — 2, Кемеровский МО — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 163 случая COVID-19: 352 человека получают медицинскую помощь, 31 245 выздоровели, 566 скончались.