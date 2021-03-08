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Губернатор Кузбасса поздравил с 8 Марта жительниц региона

08 марта 2021 в 14:05

Сергей Цивилев пожелал счастья, успехов, побольше улыбок и цветов.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Видео опубликовано на страницах главы Кузбасса в соцсетях.

«Дорогие жительницы Кузбасса, вы прекрасны! Каждая из вас — особенная. За вашей красотой и внешней хрупкостью скрывается удивительная сила. Вы всегда готовы прийти на помощь, утешить, поддержать, вдохновить на новые подвиги», — сказал губернатор.

Он пожелал женщинам счастья, успехов добрых делах, побольше улыбок и цветов.

 

 

Видео: vk.com/tsivilev42


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