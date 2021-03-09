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Кузбасс попал в топ-15 регионов России с самой доступной ипотекой

09 марта 2021 в 09:54

Лидером в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности ипотеки. Отмечается, что доступность ипотеки в большинстве российских субъектах в 2020 году продолжила расти, несмотря на пандемию COVID-19.

Лидером в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, составила 71,6%. Вторую позицию заняла Магаданская область с показателем в 65,7%. Замкнул топ-3 Ханты-Мансийский автономный округ (56,6%).

В топ-15 также попала Кемеровская область с показателем в 43,1%.

А вот на последних местах оказались северокавказские республики. 82 место заняла Республика Дагестан (12,7%), 83-е — Чеченская Республика (11%), а 84-е — Республика Ингушетия (10,8%).


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