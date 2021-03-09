В Кузбассе сотрудник ДПС стал фигурантом головного дела из-за взяток

Он получил срок и огромный штраф.

Кузбассовец в погонах попал в колонию и выплатил крупный штраф из-за использования своего служебного положения. Как сообщили в УФССП по Кемеровской области, коррупционное преступление совершил заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы в Кузбассе.

«Вместе со своим руководителем пон редложил бизнесмену помощь в беспрепятственном проезде грузового автотранспорта по дорогам Новокузнецкого района за деньги. По договорённости сотрудники ДПС получали от предпринимателя по 20 рублей за каждую перевезённую тонну», - рассказали в ведомстве.

В итоге Центральный районный суд г. Новокузнецка признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима, с выплатой уголовного штрафа в размере 1, 4 млн. руб., с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на 1 год 6 месяцев.

Отмечается, штраф бывший сотрудник ДПС оплатил единовременно в полном объёме.