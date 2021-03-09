Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 марта

Скончались два пациента.

По данным на утро 9 марта в Кемеровской области выявили 50 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 14, Кемерово — 13, Междуреченск — 8, Мыски — 4, Анжеро-Судженск — 1, Белово — 1, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Осинники — 1, Прокопьевск — 1, Юрга — 1, Гурьевский округ — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У мужчины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Он проживал в Киселёвске. У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 213 случаев коронавируса: 347 человек получает медицинскую помощь, 31 298 выздоровели, 568 скончались.