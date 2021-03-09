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В праздники кузбассовцы побили свой рекорд по пьяному вождению

09 марта 2021 в 12:31

Статистику озвучили в ГИБДД.

В праздничные выходные и «корпоративную» пятницу 5 марта сотрудники ДПС в Кузбассе остановили и составили 129 протоколов в отношении водителей, севших за руль пьяными или отказавшимися от медосмотра.

Отмечается, что это на 11 человек больше, чем за аналогичный период февральских длинных выходных. Так, за те три праздничных для с 21 по 23 февраля и один предпрадзничный день 20 февраля 118 жителей области попались инспекторам ГИБДД пьяными за рулём.

«Хотя пьяные кузбассовцы всё-таки устроили несколько ДТП, серьёзных аварий с пострадавшими не было», - отметили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве напомнили, что люди, которые позволяют себе управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, ставят под угрозу собственную безопасность, а также безопасность других участников дорожного движения.


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