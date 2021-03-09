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В Кемерове подросток провалился в сугроб и погиб

09 марта 2021 в 13:12

Он с приятелями катался с насыпи снежного склона на ледянках.

Смертельный инцидент произошел 7 марта в Заводском районе Кемерова. Здесь в сугробе обнаружили тело 14-летнего подростка.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу, днём подростки катались на санках-ледянках с насыпи снежного склона. 14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось. Тогда они обратились за помощью.

«Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни. Отмечается, что причина смерти подростка ещё не установлена — это сделают эксперты во время судебно-медицинской экспертизы», - пояснили в ведомстве.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку.


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