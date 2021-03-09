В Прокопьевске сотрудница больницы украла деньги со счёта умершего

В полицию обратилась родственница пациента.

Жительница Прокопьевска обратилась к полицейским с заявлением о краже денег со счёта её умершего брата. Выяснилось, что после смерти мужчины с его банковской карты списали за покупки в интернет-магазине 17 тысяч рублей.

«Выяснилось, что вещи, заказанные в Сети, получила 33-летняя горожанка, её задержали. Женщина рассказала, что работает санитаркой в городской больнице. Карту она увидела, когда относила вещи умершего пенсионера на склад. Используя похищенное средство платежа, злоумышленница заказала для себя и членов своей семьи покупки в интернет-магазине», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате полицейские изъяли в квартире подозреваемой спиннинг, одежду и видеорегистратор, которые она купила на деньги умершего кузбассовца.

В итоге в отношении санитарки возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.