Власти Кузбасса выделят по 10 тысяч семьям, в которых дети родились 8 марта

Акция «Родился ребёнок» проводится в Кузбассе пять раз в год.

В Международный женский день, 8 марта 2021 года, в Кузбассе появились на свет 45 детей. В рамках региональной акции «Родился ребёнок» семьи получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».

По данным минздрава Кузбасса, в праздничный день в области родились 24 мальчика и 21 девочка. В прошлом году 8 марта на свет появились 42 ребёнка: 22 мальчика и 20 девочек.

«Лидерами по количеству новорождённых стали Кемерово и Новокузнецк. В этих городах на свет появились по 16 детей, в том числе одна двойня —девочки — родилась в Кемерове. В Междуреченске и Тяжинском родилось по трое малышей, два ребенка появились в Прокопьевске, по одному — в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Юрге, Таштаголе и Верх-Чебуле», — пояснили в АПК.

Напомним, акция «Родился ребёнок» проводится в Кузбассе пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.