Житель Яйского округа совершил поджог, чтобы отомстить начальнику

Теперь трактористу грозит срок.

Пожар произошел в селе Сергеевка Яйского округа. Выяснилось, что к поджогу причастен 35-летний тракторист фермерского хозяйства. Он решил отомстить начальнику и сжег сена на 210 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД Кузбасса, до происшествия работодатель отчитал сотрудника за поломанную технику. Мужчина поджег хранилище с 350 рулонами сена, принадлежавшими местному фермеру. Все запасы были уничтожены огнём.

В отношении мстителя возбуждено уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД Кемеровской области.