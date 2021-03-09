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Житель Яйского округа совершил поджог, чтобы отомстить начальнику

09 марта 2021 в 16:40

Теперь трактористу грозит срок.

Пожар произошел в селе Сергеевка Яйского округа. Выяснилось, что к поджогу причастен 35-летний тракторист фермерского хозяйства. Он решил отомстить начальнику и сжег сена на 210 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД Кузбасса, до происшествия работодатель отчитал сотрудника за поломанную технику. Мужчина поджег хранилище с 350 рулонами сена, принадлежавшими местному фермеру. Все запасы были уничтожены огнём.

В отношении мстителя возбуждено уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД Кемеровской области.


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