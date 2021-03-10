Житель Ленинска-Кузнецкого выжил после выстрела в шею из дробовика

Кузбассовец получил серьёзное ранение.

Крутой ссорой с применением оружия закончились мужские посиделки на 23 февраля в Ленинске-Кузнецком. В итоге пришлось вызывать скорую помощь и правоохранителей.

По версии следствия, во время застолья между мужчинами возник конфликт, хозяин потребовал, чтобы гость покинул его жилище, а когда тот не послушался — взял ружьё и выстрелил в собутыльника. Хозяйка вызвала «скорую помощь» и этим спасла жизнь раненому гостю.

«В мужчину стреляли из одноствольного охотничьего ружья, с одного выстрела мужчина получил серьёзное поражение и шеи, и лёгкого, но выжил благодаря усилиям врачей», — уточнили в СК.

Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничает, утверждает, что выстрел произвел не специально, а просто вскинул ствол. В итоге 35-летнему жителю города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в покушении на убийство.