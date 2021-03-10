В Кемерове задержали членов опасной ОПГ

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Заводском районе Кемерова полицейские обнаружили нарколабораторию в одном из гаражных боксов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в помещении правоохранители нашли более 3 кг мефедрона, 7 кг марихуаны и различные химические вещества. Также там изъяли компьютерную технику, средства связи, упаковочный материал и другие предметы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области задержали предполагаемого организатора и троих участников противоправной деятельности. Двое из них, в том числе лидер, ранее были судимы», — пояснила Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники сбывали произведённые наркотики через созданный ими интернет-магазин.