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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 марта

10 марта 2021 в 11:52

Скончались три пациента.

По данным на утро 10 марта в Кемеровской области выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 11, Междуреченск — 5, Мыски — 5, Анжеро-Судженск — 4, Осинники — 3, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Новокузнецкий район — 2, Промышленновский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Тисульский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировали ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Салаире. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске. У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 266 случая COVID-19: 346 пациентов получают медицинскую помощь, 31 349 — выздоровели, а 571 — скончался.


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