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В кемеровском «Парке Чудес» на день открываются аттракционы

10 марта 2021 в 12:49

На Масленицу здесь пройдут гулянья.

В честь приближающейся Масленицы кемеровский «Парк Чудес» решил сделать подарок жителям города и на день открыть аттракционы. Так, 14 марта, в воскресенье, в 14:00 здесь состоится праздник «БЛИН-PARTY».

Гостей праздника также ждут конкурсы, подарки, программа для детей герои мультфильмов и сказок, сжигание чучела Масленицы, призовой столб и вместе с ним 21 мегаприз, а также бесплатные фотосессии. Для гостей будут работать зоны обогрева «финские свечи».

Весь день будут работать аттракционы: «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», паровозик «Башмачок», игровые автоматы.

«У аттракционов парка много любителей со всего Кузбасса, поэтому мы решили открыть их, но только на один день 14 марта», — рассказали Сибдепо в пресс-службе «Парка Чудес».

Аттракционы будут работать с 12:00 часов.

 

Фото: Парк Чудес.


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