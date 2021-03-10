В Кемерове из аварийных домов переселят более 900 семей

145 зданий будут демонтированы.

В столице Кузбасса в рамках муниципальной адресной программы переселения жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, расселят 907 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Изначально программа рассчитана до 2024 года, но есть шанс, что все завершится быстрее, так как в конце 2020 года благодаря поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на эти цели было выделено дополнительное финансирование.

«В итоге вместо 84 запланированных семей новоселье справят 127 из 22 аварийных домов. Также план предусматривает расселение 143 семей из 19 домов в 2021-2022 году. Однако регион получит 2,5 миллиарда из федерального бюджета, еще 370 миллионов будет добавлено из областного бюджета в порядке софинансирования, соответственно, темпы переселения могут быть ускорены», - отметили в мэрии.

145 зданий, признанных непригодными для дальнейшего проживания, будут демонтированы.