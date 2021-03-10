Губернатор Кузбасса призвал управляющие компании работать в усиленном режиме

«Наша задача: не допустить ни одного случая травматизма», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Власти Кузбасса обсудили на аппаратном совещании вопрос своевременной очистки крыш многоквартирных домов.
В соответствие с поручением губернатора Сергея Цивилева управляющие компании региона и специалисты Госжилинспекции должны продолжать работу в усиленном режиме. Отмечается, что проверки будут проходить не только в будни, но и в выходные дни.
«Наша задача: не допустить ни одного случая травматизма», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Как рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко, за прошлую неделю поступило 95 обращений, из них 65 — по очистке дворов, 21 — по поводу крыш. Больше всего жалоб пришло из Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка. Выявлены многочисленные нарушения со стороны работы УК.
Телефон горячей линии Госжилинспекции: 8 (384-2) 36-93-32.
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