Губернатор Кузбасса призвал управляющие компании работать в усиленном режиме

«Наша задача: не допустить ни одного случая травматизма», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Власти Кузбасса обсудили на аппаратном совещании вопрос своевременной очистки крыш многоквартирных домов.

В соответствие с поручением губернатора Сергея Цивилева управляющие компании региона и специалисты Госжилинспекции должны продолжать работу в усиленном режиме. Отмечается, что проверки будут проходить не только в будни, но и в выходные дни.

«Наша задача: не допустить ни одного случая травматизма», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Как рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко, за прошлую неделю поступило 95 обращений, из них 65 — по очистке дворов, 21 — по поводу крыш. Больше всего жалоб пришло из Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка. Выявлены многочисленные нарушения со стороны работы УК.

Телефон горячей линии Госжилинспекции: 8 (384-2) 36-93-32.