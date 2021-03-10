В пгт Ижморский ребенок упал в колодец

Инцидентом заинтересовался следственный комитет.

Следственный комитет начал доследственную проверку после публикации в Сети информации о падении ребёнка в колодец в кузбасском пгт Ижморский.

Ранее о происшествии в соцсетях рассказала старшая сестра мальчика. Также она попросила разобраться в этой проблеме местные власти и губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. После этого глава региона позвонил горожанке.

«Мальчик не пострадал, за помощью в медицинское учреждение он не обращался. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.